Евченко Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Лизиновка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Евченко) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Евченко Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Евченко) Федосья Яковлевна
Отец ребёнка: Евченко Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евченко Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Евченко Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евченко Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Евченко Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Евченко) Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Евченко Яков Васильевич
Рождение ребёнка
11.08.1916
Дочь: Ерёмина (Евченко) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Евченко Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно