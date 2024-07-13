Евченко Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евченко Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евченко Яков Васильевич

Лизиновка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Евченко) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Евченко Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Евченко) Федосья Яковлевна

Отец ребёнка: Евченко Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евченко Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Евченко Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евченко Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Евченко Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Евченко) Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Евченко Яков Васильевич

Рождение ребёнка
11.08.1916

Дочь: Ерёмина (Евченко) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Евченко Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно

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