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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Гусарев Игнат Данилович

Отец ребёнка: Гусарев Даниил Алексеевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Гусарев Василий Данилович

Отец ребёнка: Гусарев Даниил Алексеевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Гусарев Матвей Данилович

Отец ребёнка: Гусарев Даниил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломонида Даниловна

Отец ребёнка: Гусарев Даниил Алексеевич

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