Холодова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1914
Зяблицкий Погост, Арефинская волость, Муромский уезд
Восприемник
01.09.1914
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Василия Васильевича Неяглова
Смерть
Неизвестно