Холодова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1914
Зяблицкий Погост, Арефинская волость, Муромский уезд
Восприемник
01.09.1914
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Василия Васильевича Неяглова
Смерть
Неизвестно

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