Андреева Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1889 ст.

Муж: Пантелеймонов Илья

Рождение ребёнка
06.06.1890 ст.

Сын: Ильин Федор

Отец ребёнка: Пантелеймонов Илья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.07.1891 ст.

Сын: Ильин Фома

Отец ребёнка: Пантелеймонов Илья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.03.1900 ст.

Дочь: Ильина Галина

Отец ребёнка: Пантелеймонов Илья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.09.1902 ст.

Сын: Ильин Яков

Отец ребёнка: Пантелеймонов Илья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.01.1906

Сын: Ильин Евфимий

Отец ребёнка: Пантелеймонов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Гордей

Отец ребёнка: Пантелеймонов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Дарья

Отец ребёнка: Пантелеймонов Илья

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