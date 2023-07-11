Андреева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1889 ст.
Муж: Пантелеймонов Илья
Рождение ребёнка
06.06.1890 ст.
Сын: Ильин Федор
Отец ребёнка: Пантелеймонов Илья
Рождение ребёнка
06.07.1891 ст.
Сын: Ильин Фома
Отец ребёнка: Пантелеймонов Илья
Рождение ребёнка
29.03.1900 ст.
Дочь: Ильина Галина
Отец ребёнка: Пантелеймонов Илья
Рождение ребёнка
29.09.1902 ст.
Сын: Ильин Яков
Отец ребёнка: Пантелеймонов Илья
Рождение ребёнка
19.01.1906
Сын: Ильин Евфимий
Отец ребёнка: Пантелеймонов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Гордей
Отец ребёнка: Пантелеймонов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Дарья
Отец ребёнка: Пантелеймонов Илья