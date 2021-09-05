Ромахова (Мишунина) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромахова (Мишунина) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Село Ивановка Давлекановского района Республика Башкортостан

Дата рождения

23.10.1927

Дата смерти

05.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1927

Отец: Мишунин Григорий Степанович

Мать: Мишунина (Филяева) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
16.10.1956

Дочь: Шевелева (Ромахова) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Ромахов Михаил Михайлович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.08.1965

Дочь: Макаренко (Ромахова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Ромахов Михаил Михайлович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
05.09.2021

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