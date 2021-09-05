Ромахова (Мишунина) Анастасия Григорьевна
Место рожденияСело Ивановка Давлекановского района Республика Башкортостан
Дата рождения23.10.1927
Дата смерти05.09.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1927
Рождение ребёнка
16.10.1956
Дочь: Шевелева (Ромахова) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Ромахов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
22.08.1965
Дочь: Макаренко (Ромахова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Ромахов Михаил Михайлович
Смерть
05.09.2021