Ильинский Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльинский Иван Дмитриевич

Ильинский Иван Дмитриевич

Место рождения

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край

Дата рождения

1784

Дата смерти

После 1842

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Бракосочетание
Около 1808

Жена: Ильинская Анна Ивановна

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1809

Сын: Ильинский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ильинская Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ильинский Лев Иванович

Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ильинская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1821

Сын: Ильинский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ильинская Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Городецкая Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Работа или профессия
Неизвестно
Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Диакон Христорождественской Степуринской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
После 1842
Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close