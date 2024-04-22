Ильинский Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиПосле 1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
Около 1808
Жена: Ильинская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ильинский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ильинская Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ильинская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ильинский Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ильинская Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Городецкая Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Ильинская Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон Христорождественской Степуринской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
После 1842