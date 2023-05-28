Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Михайловна

Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Устье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
До 1894

Муж: не указан

Восприемник
01.01.1895 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 01.01.1895 Юхновщина Александра Федоровна Юхновщина отец крестьянин Федор Семенович Юхновщина мать жена Мария Ивановна Юхновщина крестьянский сын Михаил Семенович Устья вдова... Показать все
Восприемник
28.10.1896 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 28.10.1896 Юхновщина Анастасия Федоровна Юхновщина крестьянин Федор Семенович жена Мария Ивановна Юхновщина крестьянин Михаил Семенович Устья вдова Ольга Михайловна http... Показать все
Восприемник
13.06.1898 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 13.06.1898 Юхновщина Иван Федорович Юхновщина отец крестьянин Федор Семенович мать жена Мария Ивановна крестьянин Михаил Семенович вдова Ольга Михайловна https://www.fam... Показать все
Восприемник
17.06.1901 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 17.06.1901 Вилина Ольга Федоровна Вилина отец отец Федор Семенович Вилина мать мать Мария Ивановна Вилина крестьянин Трофим Семенович Устья вдова Ольга Михайловна https://ww... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.