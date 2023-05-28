Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Рождение
До 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Устье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
До 1894
Муж: не указан
Восприемник
01.01.1895 ст.
Афанасьевская церковь 01.01.1895 Юхновщина Александра Федоровна Юхновщина отец крестьянин Федор Семенович Юхновщина мать жена Мария Ивановна Юхновщина крестьянский сын Михаил Семенович Устья вдова... Показать все
Восприемник
28.10.1896 ст.
Афанасьевская церковь 28.10.1896 Юхновщина Анастасия Федоровна Юхновщина крестьянин Федор Семенович жена Мария Ивановна Юхновщина крестьянин Михаил Семенович Устья вдова Ольга Михайловна http... Показать все
Восприемник
13.06.1898 ст.
Афанасьевская церковь 13.06.1898 Юхновщина Иван Федорович Юхновщина отец крестьянин Федор Семенович мать жена Мария Ивановна крестьянин Михаил Семенович вдова Ольга Михайловна https://www.fam... Показать все
Восприемник
17.06.1901 ст.
Афанасьевская церковь 17.06.1901 Вилина Ольга Федоровна Вилина отец отец Федор Семенович Вилина мать мать Мария Ивановна Вилина крестьянин Трофим Семенович Устья вдова Ольга Михайловна https://ww... Показать все
Смерть
Неизвестно