Попова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Федор

Рождение ребёнка
1910

Сын: Попов Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Полдневая, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Черепанова (Попова) Валентина Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Полдневая, Полевской, Свердловская область
Смерть
1964
Коркодин, город областного подчинения Верхний Уфалей, Челябинская область

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