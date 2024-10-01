Попова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопьев Федор
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Черепанова (Попова) Валентина Афанасьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1964
Коркодин, город областного подчинения Верхний Уфалей, Челябинская область