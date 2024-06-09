Моисеенко Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Моисеенко Филипп Акимович
Отец ребёнка: Моисеенко Аким Степанович
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Моисеенко Михаил Акимович
Отец ребёнка: Моисеенко Аким Степанович
Рождение ребёнка
1888 ст.
Отец ребёнка: Моисеенко Аким Степанович
Рождение ребёнка
03.10.1890 ст.
Сын: Моисеенко Андрей Акимович
Отец ребёнка: Моисеенко Аким Степанович
Рождение ребёнка
1892 ст.
Сын: Моисеенко Степан Акимович
Отец ребёнка: Моисеенко Аким Степанович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Моисеенко Кирилл Акимович
Отец ребёнка: Моисеенко Аким Степанович
Смерть
Неизвестно