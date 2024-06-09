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Моисеенко Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенко Аким Степанович

Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Моисеенко Филипп Акимович

Отец ребёнка: Моисеенко Аким Степанович

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Моисеенко Михаил Акимович

Отец ребёнка: Моисеенко Аким Степанович

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Моисеенко Аким Акимович

Отец ребёнка: Моисеенко Аким Степанович

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
03.10.1890 ст.

Сын: Моисеенко Андрей Акимович

Отец ребёнка: Моисеенко Аким Степанович

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Моисеенко Степан Акимович

Отец ребёнка: Моисеенко Аким Степанович

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Моисеенко Кирилл Акимович

Отец ребёнка: Моисеенко Аким Степанович

Чоповичи, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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