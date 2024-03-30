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Коржановская СОФИЯ ОЛЕГОВНА
Коржановская СОФИЯ ОЛЕГОВНА
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Древо
Место рождения
Дальнегорск
, Дальнегорский, Приморский край
Дата рождения
2015
Пол
Женский
Отец
Коржановский ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
1983 г.р.
Мать
Коржановская ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2015
Отец:
Коржановский ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Мать:
Коржановская ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
Дальнегорск
, Дальнегорский, Приморский край
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