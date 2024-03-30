Коржановская СОФИЯ ОЛЕГОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржановская СОФИЯ ОЛЕГОВНА

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Место рождения

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край

Дата рождения

2015

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2015

Отец: Коржановский ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Мать: Коржановская ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
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