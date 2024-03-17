Воробьева (Завагина) Мария Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1911
Дата смерти28.09.1994
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1911
Отец: Завагин Аким
Мать: Завагина Настасья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1930
Сын: Воробьев Иван Севостьянович
Отец ребёнка: Воробьев Севастьян Яковлевич
Рождение ребёнка
19.11.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Севастьян Яковлевич
Рождение ребёнка
05.11.1937
Сын: Воробьев Виктор Севостьянович
Отец ребёнка: Воробьев Севастьян Яковлевич
Смерть
28.09.1994