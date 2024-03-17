Воробьева (Завагина) Мария Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Завагина) Мария Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1911

Дата смерти

28.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1911

Отец: Завагин Аким

Мать: Завагина Настасья

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1930

Сын: Воробьев Иван Севостьянович

Отец ребёнка: Воробьев Севастьян Яковлевич

Рождение ребёнка
19.11.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Севастьян Яковлевич

Рождение ребёнка
05.11.1937

Сын: Воробьев Виктор Севостьянович

Отец ребёнка: Воробьев Севастьян Яковлевич

Смерть
28.09.1994

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