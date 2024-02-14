Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Гуревич Яков (Янкель) Рафаилович

Мать: Гуревич (Гуревич) Цвирка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Принятина (Шленкевич) Маланья

Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бормашенко (Шленкевич) Хайсора

Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шленкевич Рафаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Элиасов (Шленкевич) Ревекка Леонтьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1865

Сын: Шленкевич Лазарь Леонтьевич

Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Шленкевич Яков Лейбович

Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шленкевич Моисей

Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Шленкевич Борух

Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич

Смерть
Неизвестно

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