Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Принятина (Шленкевич) Маланья
Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бормашенко (Шленкевич) Хайсора
Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шленкевич Рафаил Леонтьевич
Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Элиасов (Шленкевич) Ревекка Леонтьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1865
Сын: Шленкевич Лазарь Леонтьевич
Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шленкевич Моисей
Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Шленкевич Борух
Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич
Смерть
Неизвестно