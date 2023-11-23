Старостина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Старостин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Старостин Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Старостин) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Старостин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старостин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Старостин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Старостин Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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