Старостина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Старостин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Старостин Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Старостин) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Старостин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старостин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Старостин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Старостин Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно