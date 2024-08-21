Корняк (Явнова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корняк (Явнова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корняк Владислав Владиславович

Отец ребёнка: Корняк Владислав Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корняк Антон Владиславович

Отец ребёнка: Корняк Владислав Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корняк Владислав Владимирович

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