Ахмадеева Гузель Юлановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1972
Рождение ребёнка
11.02.1993
Отец ребёнка: Самлеев Николай Андреянович
Рождение ребёнка
17.09.1995
Сын: Самлеев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Самлеев Николай Андреянович
Рождение ребёнка
11.09.1997
Дочь: Самлеева Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Самлеев Николай Андреянович
Рождение ребёнка
05.01.2003
Дочь: Самлеева Альбина Николаевна
Отец ребёнка: Самлеев Николай Андреянович