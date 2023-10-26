Скиданов Сергей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скиданов Давыд
Мать ребёнка: Скидан (Минкина) Евдокия Арсеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1892
Мать ребёнка: Скидан (Минкина) Евдокия Арсеньевна
Вороньки, Полтавська область
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Титоренко (Скиданов) Мария
Мать ребёнка: Скидан (Минкина) Евдокия Арсеньевна
Смерть
Неизвестно