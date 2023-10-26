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Скиданов Сергей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Скидан Филипп Михайлович

Мать: Скидан (Демяненкова) Устиния Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скиданов Давыд

Мать ребёнка: Скидан (Минкина) Евдокия Арсеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скидан (Минкина) Евдокия Арсеньевна

Рождение ребёнка
15.03.1892

Сын: Скидан Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Скидан (Минкина) Евдокия Арсеньевна

Вороньки, Полтавська область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Титоренко (Скиданов) Мария

Мать ребёнка: Скидан (Минкина) Евдокия Арсеньевна

Смерть
Неизвестно

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