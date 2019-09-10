Николькина (Вагина) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1939
Дата смерти10.09.2019
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1939
Рождение ребёнка
31.07.1963
Сын: Николькин Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Николькин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
28.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николькин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.2019