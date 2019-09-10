Николькина (Вагина) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николькина (Вагина) Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1939

Дата смерти

10.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1939

Отец: Вагин Николай Трофимович

Мать: Божеткова Прасковья Ефимовна

Рождение ребёнка
31.07.1963

Сын: Николькин Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Николькин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
28.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николькин Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николькин Николай Васильевич

Смерть
10.09.2019
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