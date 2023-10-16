Ильина (Суворова) Нелли Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1966
Сын: Ильин Александр Валентинович
Отец ребёнка: Ильин Валентин Геннадьевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Виталий Валентинович
Отец ребёнка: Ильин Валентин Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно