Ильина (Суворова) Нелли Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Суворова) Нелли Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1966

Сын: Ильин Александр Валентинович

Отец ребёнка: Ильин Валентин Геннадьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Развод
Неизвестно

Муж: Ильин Валентин Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Виталий Валентинович

Отец ребёнка: Ильин Валентин Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Валентин Геннадьевич

Смерть
Неизвестно
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