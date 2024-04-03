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Рыжев Василий Арсеньевич

Место рождения

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

02.03.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1911 ст.

Отец: Рыжов Арсений Васильевич

Мать: Рыжова Наталья Казминична

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжева Надежда Ивановна

Военная служба
?.05.1942
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Призван на фронт в команду шоферов. Саратовский ВПП 43зсп →10.07.1942 склад 397
Смерть
Неизвестно

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