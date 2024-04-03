Рыжев Василий Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения02.03.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1911 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжева Надежда Ивановна
Военная служба
?.05.1942
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Призван на фронт в команду шоферов. Саратовский ВПП 43зсп →10.07.1942 склад 397
Смерть
Неизвестно