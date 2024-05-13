Лукьянова Мавра Петровна 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Мавра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Кондрат Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Лукьянова) Лукерья Кондратьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Кондрат Яковлевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Лукьянова) Марфа Кондратьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Кондрат Яковлевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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