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Пономаренко Андрей Сергеевич
Пономаренко Андрей Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1984
Пол
Мужской
Отец
Пономаренко Сергей Степанович
1956 г.р.
Мать
Петелина (Пономаренко) Галина Петровна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Отец:
Пономаренко Сергей Степанович
Мать:
Петелина Галина Петровна
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