Моисеева Настасья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеева Настасья Ефимовна

Моисеева Настасья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Дарья Савельевна

Отец ребёнка: Моисеев Савелий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Савелий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Моисеева Параскева Савельевна

Отец ребёнка: Моисеев Савелий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Моисеева Авдотья Савельевна

Отец ребёнка: Моисеев Савелий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Моисеева Агафья Савельевна

Отец ребёнка: Моисеев Савелий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ишкова (Моисеева) Александра Савельевна

Отец ребёнка: Моисеев Савелий Тимофеевич

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Моисеев Прокопий Савельевич

Отец ребёнка: Моисеев Савелий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.