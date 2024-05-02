Моисеева Настасья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Дарья Савельевна
Отец ребёнка: Моисеев Савелий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Моисеева Параскева Савельевна
Отец ребёнка: Моисеев Савелий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Моисеева Авдотья Савельевна
Отец ребёнка: Моисеев Савелий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Моисеева Агафья Савельевна
Отец ребёнка: Моисеев Савелий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ишкова (Моисеева) Александра Савельевна
Отец ребёнка: Моисеев Савелий Тимофеевич
Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1834
Сын: Моисеев Прокопий Савельевич
Отец ребёнка: Моисеев Савелий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно