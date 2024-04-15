Белокур Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
25.08.1893 ст.
Хотень, Сумська область
Павел Лазаревич Белокур
Рождение ребёнка
12.11.1893 ст.

Сын: Белокур Иван Андреевич

Мать ребёнка: Белокур Параскева Максимовна

Хотень, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSVC-S?i=387&cc=3511744&cat=966423
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Параскева Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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