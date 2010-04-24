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Осадчий Лукьян Павлович
Осадчий Лукьян Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.04.2010
Пол
Мужской
Отец
Осадчий Павел Анатольевич
Мать
Атаева Екатерина Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.2010
Отец:
Осадчий Павел Анатольевич
Мать:
Атаева Екатерина Александровна
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