Осадчий Лукьян Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсадчий Лукьян Павлович

Осадчий Лукьян Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.2010

Отец: Осадчий Павел Анатольевич

Мать: Атаева Екатерина Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close