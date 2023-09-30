Белова (Зенкова) Матрена Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Зенкова) Матрена Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Зенкова Иосиф Иванов

Мать: Зенкова (Посникова) Маланья Селифонтова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белова) Надежда Еремеева

Отец ребёнка: Белов Еремий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1857

Сын: Белов Алексей Еремеевич

Отец ребёнка: Белов Еремий Васильев

Рождение ребёнка
22.03.1860

Сын: Белов Георгий (Егор) Еремеевич

Отец ребёнка: Белов Еремий Васильев

Рождение ребёнка
30.09.1861

Дочь: (Белова) Пелагея Еремеевна

Отец ребёнка: Белов Еремий Васильев

Рождение ребёнка
1862

Сын: Белов Иван Еремеевич

Отец ребёнка: Белов Еремий Васильев

Рождение ребёнка
07.11.1862

Дочь: (Белова) Степанида Еремеева

Отец ребёнка: Белов Еремий Васильев

Рождение ребёнка
01.12.1863

Сын: Белов Николай Еремеев

Отец ребёнка: Белов Еремий Васильев

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