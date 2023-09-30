Белова (Зенкова) Матрена Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белова) Надежда Еремеева
Отец ребёнка: Белов Еремий Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1857
Отец ребёнка: Белов Еремий Васильев
Рождение ребёнка
22.03.1860
Сын: Белов Георгий (Егор) Еремеевич
Отец ребёнка: Белов Еремий Васильев
Рождение ребёнка
30.09.1861
Дочь: (Белова) Пелагея Еремеевна
Отец ребёнка: Белов Еремий Васильев
Рождение ребёнка
1862
Сын: Белов Иван Еремеевич
Отец ребёнка: Белов Еремий Васильев
Рождение ребёнка
07.11.1862
Дочь: (Белова) Степанида Еремеева
Отец ребёнка: Белов Еремий Васильев
Рождение ребёнка
01.12.1863
Отец ребёнка: Белов Еремий Васильев