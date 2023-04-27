Andrey (Yedu-Khan) Miroslavich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Andrey (Yedu-Khan) Miroslavich

Место рождения

Большая Орда

Дата рождения

Около 1340

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1340

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хитрово Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Старая Рязань, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область

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