Andrey (Yedu-Khan) Miroslavich
Место рожденияБольшая Орда
Дата рожденияОколо 1340
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1340
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хитрово Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Старая Рязань, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область