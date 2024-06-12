Оксана Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОксана Яковлевна

Оксана Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляшенко Валерий Олегович

Отец ребёнка: Ляшенко Олег Всеволодович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляшенко Олег Всеволодович

Рождение ребёнка
06.10.1952

Дочь: Ляшенко Тамара Олеговна

Отец ребёнка: Ляшенко Олег Всеволодович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.