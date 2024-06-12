Оксана Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ляшенко Олег Всеволодович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1952
Дочь: Ляшенко Тамара Олеговна
Отец ребёнка: Ляшенко Олег Всеволодович
Смерть
Неизвестно