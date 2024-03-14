Соловьёв Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.07.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Алексей Иванович
Мать ребёнка: Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Николай Иванович
Мать ребёнка: Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьёва Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьёва Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1929
Сын: Соловьёв Александр Иванович
Мать ребёнка: Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.12.1938
Мать ребёнка: Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно