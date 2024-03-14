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Соловьёв Иван Алексеевич

Место рождения

Ледина, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

24.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1901

Отец: Соловьёв Алексей Семёнович

Мать: Соловьёва Александра Никитична (Никитьева)

Ледина, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Виктор Иванович

Мать ребёнка: Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Алексей Иванович

Мать ребёнка: Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Николай Иванович

Мать ребёнка: Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Мария Ивановна

Мать ребёнка: Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.10.1929

Сын: Соловьёв Александр Иванович

Мать ребёнка: Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.12.1938

Сын: Соловьёв Борис Иванович

Мать ребёнка: Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна

Ледина, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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