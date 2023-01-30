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Городецкая Прасковья Федоровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городецкий Роман Дмитриевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Городецкий Константин Романович

Отец ребёнка: Городецкий Роман Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Городецкая Ольга Романовна

Отец ребёнка: Городецкий Роман Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Городецкий Василий Романович

Отец ребёнка: Городецкий Роман Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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