Городецкая Прасковья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Городецкий Константин Романович
Отец ребёнка: Городецкий Роман Дмитриевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Городецкая Ольга Романовна
Отец ребёнка: Городецкий Роман Дмитриевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Городецкий Василий Романович
Отец ребёнка: Городецкий Роман Дмитриевич
Смерть
Неизвестно