(Бандорина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бандорина) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувалов Михаил

Отец ребёнка: Шувалов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувалов Николай

Отец ребёнка: Шувалов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувалов Алексей

Отец ребёнка: Шувалов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова (Шувалова) Вера

Отец ребёнка: Шувалов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлынина (Шувалова) Анна

Отец ребёнка: Шувалов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жорина (Шувалова) Пелагея

Отец ребёнка: Шувалов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувалов Александр

Отец ребёнка: Шувалов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувалов Леонид

Отец ребёнка: Шувалов Андрей

Рождение ребёнка
06.01.1928

Дочь: Осьминина (Шувалова) Нина

Отец ребёнка: Шувалов Андрей

Смерть
Неизвестно

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