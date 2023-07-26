(Бандорина) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов Михаил
Отец ребёнка: Шувалов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов Николай
Отец ребёнка: Шувалов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов Алексей
Отец ребёнка: Шувалов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова (Шувалова) Вера
Отец ребёнка: Шувалов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлынина (Шувалова) Анна
Отец ребёнка: Шувалов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жорина (Шувалова) Пелагея
Отец ребёнка: Шувалов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов Александр
Отец ребёнка: Шувалов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов Леонид
Отец ребёнка: Шувалов Андрей
Рождение ребёнка
06.01.1928
Дочь: Осьминина (Шувалова) Нина
Отец ребёнка: Шувалов Андрей
Смерть
Неизвестно