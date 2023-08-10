Окулова Степанида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окулов Василий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сивкова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Окулов Василий Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окулов Александр Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно