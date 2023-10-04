Кикут Амалия (Алла) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1936
Сын: Фефелов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.01.1939
Дочь: Фефелова Нина Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.08.1941
Дочь: Фефелова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно