Кикут Амалия (Алла) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кикут Амалия (Алла) Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1936

Сын: Фефелов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.01.1939

Дочь: Фефелова Нина Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Казаковский Промысел, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.08.1941

Дочь: Фефелова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Казаковский Промысел, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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