Потеюк (Язепчик) Нина
Место рожденияНесвиж, Беларусь
Дата рождения02.02.1932
Дата смерти27.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1932
Отец: Язепчик Александр
Мать: (Шкраба) Александра
Несвиж, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потеюк Борис
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Потеюк Владимир
Отец ребёнка: Потеюк Борис
Рождение ребёнка
17.10.1964
Дочь: Русак (Потеюк) Оксана
Отец ребёнка: Потеюк Борис
Гродно
Смерть
27.02.2021
Гродно