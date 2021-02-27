Потеюк (Язепчик) Нина 02.02.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Потеюк (Язепчик) Нина

Место рождения

Несвиж, Беларусь

Дата рождения

02.02.1932

Дата смерти

27.02.2021

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

Между 1930 и 1934 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1932

Отец: Язепчик Александр

Мать: (Шкраба) Александра

Несвиж, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потеюк Борис

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Потеюк Владимир

Отец ребёнка: Потеюк Борис

Рождение ребёнка
17.10.1964

Дочь: Русак (Потеюк) Оксана

Отец ребёнка: Потеюк Борис

Гродно
Смерть
27.02.2021
Гродно

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