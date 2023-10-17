Алексеенко м — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко м

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1912

Сын: Алексеенко Яков Игнатьевич

Отец ребёнка: Алексеенко Игнатий

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеенко Рая Игнатьевна

Отец ребёнка: Алексеенко Игнатий

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеенко Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Алексеенко Игнатий

Смерть
Неизвестно
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