Алексеенко м
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1912
Сын: Алексеенко Яков Игнатьевич
Отец ребёнка: Алексеенко Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеенко Рая Игнатьевна
Отец ребёнка: Алексеенко Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеенко Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Алексеенко Игнатий
Смерть
Неизвестно