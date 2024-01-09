Гончар Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
13.09.1937
Сын: Гончар (hanchar) Александр
Отец ребёнка: Гончар (hanchar) Тимофей Демидович
Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Рождение ребёнка
27.09.1947
Отец ребёнка: Гончар (hanchar) Тимофей Демидович
Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Рождение ребёнка
16.08.1948
Отец ребёнка: Гончар (hanchar) Тимофей Демидович
Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Рождение ребёнка
20.04.1952
Сын: Гончар (hanchar) Леонид Тимофеевич
Отец ребёнка: Гончар (hanchar) Тимофей Демидович
Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Рождение ребёнка
19.03.1955
Отец ребёнка: Гончар (hanchar) Тимофей Демидович
Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982