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Гончар Мария Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: Ольга

Рождение ребёнка
13.09.1937

Сын: Гончар (hanchar) Александр

Отец ребёнка: Гончар (hanchar) Тимофей Демидович

Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Рождение ребёнка
27.09.1947

Сын: Гончар (hanchar) Николай

Отец ребёнка: Гончар (hanchar) Тимофей Демидович

Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Рождение ребёнка
16.08.1948

Сын: Гончар (hanchar) Пётр

Отец ребёнка: Гончар (hanchar) Тимофей Демидович

Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Рождение ребёнка
20.04.1952

Сын: Гончар (hanchar) Леонид Тимофеевич

Отец ребёнка: Гончар (hanchar) Тимофей Демидович

Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Рождение ребёнка
19.03.1955

Сын: Гончар (hanchar) Виктор

Отец ребёнка: Гончар (hanchar) Тимофей Демидович

Белорусская ССР, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Полсвиж
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончар (hanchar) Тимофей Демидович

Смерть
1982
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