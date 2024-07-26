Куликова Василиса Ефимовна Вычислено 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликова Василиса Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1867

Дата смерти

19.04.1919

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Дмитрий Минеевич

Рождение ребёнка
16.02.1893 ст.

Дочь: Куликова Ефросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Минеевич

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1899

Сын: Куликов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Минеевич

Смерть
19.04.1919
Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1922

Сын: Куликов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Минеевич

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд

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