Куликова Василиса Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1867
Дата смерти19.04.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1893 ст.
Дочь: Куликова Ефросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Минеевич
Рождение ребёнка
24.05.1899
Сын: Куликов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Минеевич
Смерть
19.04.1919
Рождение ребёнка
16.07.1922
Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Минеевич