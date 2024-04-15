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Белокур Домника Андреевна

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

06.01.1901 ст.

Дата смерти

07.02.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1901 ст.

Отец: Белокур Андрей Федорович

Мать: Белокур Марфа Прокопьевна

Николаевка, Сумська область
Крещение
07.01.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
07.02.1909 ст.
Николаевка, Сумська область
Причина смерти: от воспаления легких | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSK5-9?i=209&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
08.02.1909 ст.
на приходском кладбище
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