Белокур Домника Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.01.1901 ст.
Дата смерти07.02.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1901 ст.
Крещение
07.01.1901 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
07.02.1909 ст.
Причина смерти: от воспаления легких | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSK5-9?i=209&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
08.02.1909 ст.
на приходском кладбище