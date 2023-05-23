Утропов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУтропов Никифор

Утропов Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1887

Отец: Утропов Артамон

Мать: Степанида

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close