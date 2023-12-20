Багрова Ирина Ивановна
Место рожденияПсковская область Гдовский район городское поселение Гдов
Дата рожденияС 1845 по 1849
Дата смерти20.02.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1845 по 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багрова Надежда
Отец ребёнка: Багров Семен Гаврилович
Рождение ребёнка
09.03.1880
Отец ребёнка: Багров Семен Гаврилович
Смерть
20.02.1909