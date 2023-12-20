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Багрова Ирина Ивановна

Место рождения

Псковская область Гдовский район городское поселение Гдов

Дата рождения

С 1845 по 1849

Дата смерти

20.02.1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1845 по 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багрова Надежда

Отец ребёнка: Багров Семен Гаврилович

Рождение ребёнка
09.03.1880

Сын: Багров Трофим Семенович

Отец ребёнка: Багров Семен Гаврилович

Смерть
20.02.1909

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