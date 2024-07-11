Иванов Михаил Георгиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Михаил Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Георгий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степаненко (Иванова) Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
12.04.1907 ст.

Сын: Иванов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Павловна

г. Актюбинск
Смерть
Неизвестно
г Актюбинск

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