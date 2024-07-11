Иванов Михаил Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степаненко (Иванова) Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
12.04.1907 ст.
Сын: Иванов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Павловна
г. Актюбинск
Смерть
Неизвестно
г Актюбинск