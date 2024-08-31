Пестерева (Белоусова) Ефросинья (Фрося) Андреевна
Место рожденияТайшетский р-н Иркутская обл
Дата рождения25.09.1903
Дата смерти16.02.1985
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестерев Павел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.02.1924
Дочь: Рублева (Пестерева) Валентина Давидовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.08.1929
Сын: Пестерев Владимир
Отец ребёнка: не указан
Смерть
16.02.1985