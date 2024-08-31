Пестерева (Белоусова) Ефросинья (Фрося) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестерева (Белоусова) Ефросинья (Фрося) Андреевна

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Место рождения

Тайшетский р-н Иркутская обл

Дата рождения

25.09.1903

Дата смерти

16.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1903

Отец: Белоусов Андрей Осипович

Мать: Белоусова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестерев Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.02.1924

Дочь: Рублева (Пестерева) Валентина Давидовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.08.1929

Сын: Пестерев Владимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
16.02.1985

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