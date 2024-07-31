Стародубцева (Стародубцева) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева (Стародубцева) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Никита

Рождение ребёнка
21.02.1954

Дочь: Цирик (Стародубцева) Татьяна

Отец ребёнка: Стародубцев Никита

Рождение ребёнка
10.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стародубцев Никита

Смерть
Неизвестно

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