Стародубцева (Стародубцева) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Никита
Рождение ребёнка
21.02.1954
Дочь: Цирик (Стародубцева) Татьяна
Отец ребёнка: Стародубцев Никита
Рождение ребёнка
10.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стародубцев Никита
Смерть
Неизвестно