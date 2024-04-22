Койнова Соломия Афонасьевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1910
Дата смерти29.05.1991
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1910
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Койнова ??
Бракосочетание
17.11.1929
Малая Койнова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
В Едином государственном реестре ЗАГС имеется запись акта о заключении брака № 21 от "17.11.1929" г., которую составил Койновский сельский Совет рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов Байкало... Показать все
Рождение ребёнка
04.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Койнов Евгений Михайлович
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
29.05.1991
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Иные сведения из справки о смерти Документ подтверждающий факт смерти: медицинское свидетельство о смерти от 30 мая 1991 года Поликлиника #3. Последнее место жительства умершего: Свердловская область... Показать все