Койнова Соломия Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Койнова Соломия Афонасьевна

Место рождения

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

Дата рождения

30.07.1910

Дата смерти

29.05.1991

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1910

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Койнова ??

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Бракосочетание
17.11.1929

Муж: Койнов Евгений Михайлович

Малая Койнова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
В Едином государственном реестре ЗАГС имеется запись акта о заключении брака № 21 от "17.11.1929" г., которую составил Койновский сельский Совет рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов Байкало... Показать все
Рождение ребёнка
04.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Койнов Евгений Михайлович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
29.05.1991
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Иные сведения из справки о смерти Документ подтверждающий факт смерти: медицинское свидетельство о смерти от 30 мая 1991 года Поликлиника #3. Последнее место жительства умершего: Свердловская область... Показать все
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