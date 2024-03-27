Куперман Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Ивановна
Упоминание
Неизвестно
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Смерть
1941
Причина смерти: пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. Тихвин, воинское кладбище Фишева Гора