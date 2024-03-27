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Куперман Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

1899 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Яков

Мать: Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Ивановна

Упоминание
Неизвестно
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Смерть
1941
Причина смерти: пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. Тихвин, воинское кладбище Фишева Гора
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