Петухова Любовь Евгениевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Любовь Евгениевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1980

Отец: Иванов Евгений Андрианович

Мать: Иванова Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
26.06.2004

Дочь: Петухова Диана Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.03.2006

Дочь: Петухова Дарина Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

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