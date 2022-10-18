Петухова Любовь Евгениевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1980
Отец: Иванов Евгений Андрианович
Мать: Иванова Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
26.06.2004
Дочь: Петухова Диана Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.03.2006
Дочь: Петухова Дарина Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан