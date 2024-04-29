Панин Петр Иванович
Место рожденияс. Вязовна, Мещовский уезд, Калужская губерния, Российская Империя
Дата рождения1721
Дата смерти15.04.1789
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
с. Вязовна, Мещовский уезд, Калужская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Панина) Екатерина
Мать ребёнка: Панина (Фон Ведель) Анна Мария
Рождение ребёнка
17.04.1770
Сын: Панин Никита
Мать ребёнка: Панина (Фон Ведель) Анна Мария
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.10.1772
Дочь: Тутолмина (Панина) Софья Петровна
Мать ребёнка: Панина (Фон Ведель) Анна Мария
г. Харьков, Российская империя
Смерть
15.04.1789
г. Москва, Российская Империя