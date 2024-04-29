Панин Петр Иванович 1721 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панин Петр Иванович

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Место рождения

с. Вязовна, Мещовский уезд, Калужская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1721

Дата смерти

15.04.1789

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Панин Иван Васильевич

Мать: Панина (Эверлакова) Аграфена Васильевна

с. Вязовна, Мещовский уезд, Калужская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Панина) Екатерина

Мать ребёнка: Панина (Фон Ведель) Анна Мария

Рождение ребёнка
17.04.1770

Сын: Панин Никита

Мать ребёнка: Панина (Фон Ведель) Анна Мария

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
18.10.1772

Дочь: Тутолмина (Панина) Софья Петровна

Мать ребёнка: Панина (Фон Ведель) Анна Мария

г. Харьков, Российская империя
Смерть
15.04.1789
г. Москва, Российская Империя

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