Потемкин Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1977
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1977
Отец: Потемкин Александр Павлович
Мать: Потемкина Татьяна
Рождение ребёнка
01.10.2005
Дочь: Потемкина Алиса Евгеньевна
Рождение ребёнка
25.02.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности