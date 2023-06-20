Потемкин Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потемкин Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1977

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1977

Отец: Потемкин Александр Павлович

Мать: Потемкина Татьяна

Рождение ребёнка
01.10.2005

Дочь: Потемкина Алиса Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.02.2018

Сын: Потемкин Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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