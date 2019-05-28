Самойлова Вероника Михайловна
Место рожденияКриулень, Молдова
Дата рождения28.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1972
Отец: Пынзарь Михаил Федорович
Мать: Летягина Мария Ивановна
Криулень, Молдова
Образование
С 1979 по 1989
Криулень, Молдова
2 школа
Рождение ребёнка
25.11.1994
Сын: Летягин Станислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Самойлов Дмитрий
Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самойлов Дмитрий