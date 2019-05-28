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Самойлова Вероника Михайловна

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Место рождения

Криулень, Молдова

Дата рождения

28.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1972

Отец: Пынзарь Михаил Федорович

Мать: Летягина Мария Ивановна

Криулень, Молдова
Образование
С 1979 по 1989
Криулень, Молдова
2 школа
Рождение ребёнка
25.11.1994

Сын: Летягин Станислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Самойлов Дмитрий

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Дмитрий

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