Орехва Владимир Иванович 23.06.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орехва Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1957

Отец: Орехва Иван Ипполитович

Мать: Орехва Глафира Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орехва Мария Владимировна

Мать ребёнка: Кулакова Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орехва Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Кулакова Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орехва Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Ирина Владимировна

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