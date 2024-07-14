Орехва Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1957
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1957
Отец: Орехва Иван Ипполитович
Мать: Орехва Глафира Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орехва Мария Владимировна
Мать ребёнка: Кулакова Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орехва Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Кулакова Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орехва Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно