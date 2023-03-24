Hakanen Aarno — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hakanen Aarno

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
14.06.1951

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2016

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